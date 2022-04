Des vacances uniques sur l’île d’Anticosti

L’île d’Anticosti est une destination-vacances de plus en plus prisée. Et pour cause! Elle offre aux visiteurs un cadre naturel enchanteur. Ce site exceptionnel ravit les adeptes de randonnées pédestres et à vélo, de kayak, de pêche et de photographie. Les amateurs de géologie sont également comblés puisque l’île regorge de grottes, de canyons et de sites fossilifères.