23 choses qui incitent l’ACSTA à fouiller vos bagages enregistrés

Sachez néanmoins que si vous achetez de l’alcool dans une boutique hors taxes à l’aéroport, il sera possible de l’apporter dans votre bagage à main tant qu’il est emballé dans un sac STEB scellé.

Tout alcool qui dépasse 140 degrés (70% d’alcool) est interdit, car il est davantage inflammable. «Les liquides inflammables présentent un risque pour les avions», explique Donnell Evans, porte-parole de la Federal Aviation Administration (FAA) aux États-Unis, «et le risque augmente avec le volume». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas ramener une caisse entière de cet incroyable vin de Napa découvert en voyage. L’ACSTA limite chaque passager à cinq litres d’alcool. Les boissons alcoolisées dont le pourcentage d’alcool par volume est égal ou inférieur à 24% ne sont pas assujetties aux restrictions relatives aux quantités .

Vous pouvez emballer la plupart des alcools, qu’il s’agisse de vin ou d’alcool fort, dans des bagages enregistrés tant qu’ils sont dans leur emballage de vente au détail non ouvert.

Briquets et allumettes

Seuls les briquets jetables non rechargeables sont autorisés dans les bagages enregistrés. Les briquets-pistolet, les briquets avec du combustible liquide non absorbé et les briquets chalumeaux ne sont pas permis dans les bagages de cabine ni les bagages enregistrés.

Dans les bagages à main, cependant, vous êtes autorisé à apporter un briquet sans flamme (de type Zippo) ou un paquet d’allumettes de sûreté. (Cependant, les allumettes ne sont pas du tout autorisées dans les bagages enregistrés, sauf si le transporteur aérien a donné son approbation.)

«Les briquets et les allumettes représentent une plus grande menace dans les bagages enregistrés, car un incendie déclenché par inadvertance peut être plus facilement éteint à l’intérieur de la cabine de l’avion que dans la soute à bagages», explique Donnell Evans.

