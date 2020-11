Votre animal de compagnie est-il diabétique?

Chez les humains, comme chez les chats et les chiens, le diabète se caractérise par un taux élevé de glucose dans le sang.

Le glucose est le sucre que les cellules de l’organisme utilisent pour la production d’énergie. Le taux de glucose du sang et son absorption par les cellules sont régulés par l’insuline, une hormone que produit le pancréas. Lorsqu’il n’y en a pas assez ou que les cellules l’utilisent mal, le taux de glucose augmente, causant le diabète.

Sachez reconnaître les signes

Selon les experts du WebVet, le diabète commence habituellement à l’âge mûr. Chez les chiens, les femelles sont plus touchées que les mâles et la maladie affecte certaines races plus que d’autres, notamment le keeshond, le puli, le pinscher nain et le terrier de Cairn. Chez les chats, mâles et femelles sont également touchés et toutes les races sont susceptibles d’en souffrir. Les symptômes apparaissent graduellement, les plus courants étant :

l’animal boit beaucoup d’eau

il urine plus souvent qu’à la normale

il à plus d’appétit

il perd du poids

il est affligé de plaies et d’infections cutanées, le diabète interférant avec la capacité de guérison naturelle de l’organisme

Cependant, en présence de ces symptômes, il ne faut pas nécessairement en conclure que l’animal est malade. C’est en mesurant le taux de glucose du sang que l’on s’en assure. S’il est très élevé, son urine le révélera également.

Administrez le traitement approprié

Les cas légers de diabète peuvent parfois se soigner par l’alimentation et l’exercice, et en faisant en sorte que l’animal perde ses kilos superflus. Cependant, la plupart du temps, il sera nécessaire de lui administrer de l’insuline afin de maintenir son taux de glucose à un niveau normal. Votre animal devra peut-être séjourner à l’hôpital vétérinaire pendant quelques jours jusqu’à ce que son état soit stabilisé et que le vétérinaire ait déterminé le dosage adéquat d’insuline. Le traitement peut ensuite être poursuivi à la maison. Votre vétérinaire vous apprendra à faire les injections à l’aide de petites seringues et de minuscules aiguilles. Une fois habitués, les animaux acceptent habituellement le traitement sans faire de difficultés.

Soyez aux petits soins

Vous prendrez vite l’habitude de vérifier le taux de glucose de son urine et, au besoin, lui administrer son insuline, ce qui ne vous demandera que quelques minutes. En outre, veillez sur son alimentation et faites-lui faire régulièrement de l’exercice. Avec ces quelques soins, votre petit diabétique peut espérer vivre en santé pendant de nombreuses années.