4 / 9

Pixelci/Shutterstock

Une arrivée remarquée

À 4 h, j’envoie un autre message à Laura:

«Zut, quelqu’un arrive à côté. Gémit très fort. Lumière et bruit.»

De l’autre côté du rideau, on fait beaucoup de bruit et on parle fort. «Un, deux, trois, on lève!» La patiente gémit. L’infirmière lui demande si elle veut qu’on laisse la lumière, et elle répond oui. Oui? Il est 4 h 37. J’écris à Laura pour lui demander de m’apporter des protège-tympans et un masque pour les yeux. Adieu, mon nid douillet.

À 6 h 30, le médecin me réveille, me demande si ça va. «Serait-il possible d’éteindre la lumière?» dis-je. Je le regarde partir en songeant que j’aurais pu poser une meilleure question, lorsque j’entends une musique heavy metal forte à proximité de ma chambre.

Je fais rouler mon nécessaire à perfusion vers la source du bruit. Je m’adresse à l’infirmière, qui soigne ma voisine de chambre que je ne regarde même pas.

«Infirmière, dis-je, une musique bruyante sort de la chambre de l’autre côté du couloir.

— C’est la douche commune.» (La proximité de la douche sera une épreuve durant tout mon séjour. Pas seulement à cause de la musique, mais aussi en raison des derrières dénudés qui vont et viennent. Je n’ai jamais compris pourquoi les hommes se promènent avec le dos de leur chemise d’hôpital qui s’agite comme une voile de goélette sous le vent.)

«Infirmière, il y a une musique forte dans la douche à côté de ma chambre. Et il est 6 h 30. Pourrait-on l’arrêter?»

La réaction de l’infirmière m’apprend une chose qui, si je l’avais sue il y a 30 ans, aurait pu changer ma vie. Elle lève la main, la paume dirigée vers moi, immobile. Ce n’est pas agressif, et c’est pourquoi elle obtient toute mon attention malgré le vacarme provenant de la douche.

«Je ne peux pas m’occuper de la musique maintenant», dit-elle d’un ton neutre. Elle fait une pause, comme pour s’assurer que j’ai bien compris.

«En revanche, je peux fermer votre porte. Voulez-vous que je le fasse?

— D’accord», dis-je docilement. En retournant à mon lit, je regarde ma camarade de chambre. Elle est petite, et je vois tout de suite que son corps est mal en point. Rien ne bouge sauf son visage qui me sourit. Je souris moi aussi, puis j’écris à Laura de mon lit:

«Non, pas bruyante, pas vieille, sclérose en plaques? Triste.»