Vaincre le stress par le souvenir d’une réussite

Il est possible de vaincre le stress soi-même. Faites appel à votre mémoire et à vos souvenirs positifs, mais pas n’importe lesquels!

G-Stock Studio/Shutterstock

On vous a sans doute conseillé la «pensée positive» pour affronter les situations stressantes ou pénibles, mais d’après une étude suisse, il vaudrait mieux miser sur l’«autoefficacité», c’est-à-dire la confiance en vos propres moyens. Les chercheurs ont demandé à la moitié des participants de se rappeler un événement heureux (une rencontre avec des proches, par exemple) et, à l’autre moitié, de se remémorer un cas où ils avaient résolu un problème difficile ou mené à bien une tâche exigeante. Les deux groupes ont ensuite été invités à se souvenir d’une expérience particulièrement pénible. Le groupe «autoefficace» a trouvé l’exercice nettement moins douloureux, signe que penser à ce dont on est capable est une bonne façon d’accroître sa résilience.