Une couverture lestée pour mieux dormir?

«C’est devenu une indispensable aide au sommeil, dit Alanna McGinn, fondatrice et spécialiste du sommeil de Good Night Sleep Site, un site web de Toronto. Je la recommande sans réserve parce que ça fonctionne bien.» Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies estiment qu’environ 32% des Américains ne dorment pas assez. Jusqu’à 35% des adultes ont parfois du mal à s’assoupir ou à rester endormis et 10% souffrent d’insomnie chronique.

Les couvertures lestées pèsent de 2 à 14 kg; la vôtre devrait faire environ 10% de votre poids. L’intérieur contient une couche de billes de plastique, de verre ou de métal et un matelassage. Selon Alanna McGinn, le poids de la couverture produit un effet similaire à celui d’une thérapie tactile appelée «stimulation par pression profonde». Comme pour endormir un bébé en l’emmaillottant, ce genre de couverture assoupirait en ralentissant les rythmes cardiaque et respiratoire et en provoquant la sécrétion d’hormones apaisantes comme la sérotonine.

Une méta-analyse américaine de huit études, réalisée en 2020, conclut que la couverture lestée réduit l’anxiété, mais pas forcément l’insomnie. Une autre recherche de 2020 arrive à des résultats un peu différents. Cette expérience aléatoire contrôlée, réalisée en Suède, a suivi 120 insomniaques souffrant de dépression, de bipolarité, d’anxiété ou d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Les sujets qui utilisaient une couverture lestée dormaient mieux et se sentaient moins fatigués, anxieux ou déprimés pendant la journée. Les personnes qui ont une mauvaise circulation, comme les diabétiques et celles qui souffrent de troubles respiratoires, devraient consulter un médecin avant d’en utiliser une. «Et si vous êtes un peu claustrophobe, ce n’est sans doute pas ce qu’il vous faut», ajoute Mme McGinn.

