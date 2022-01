Un sauna quotidien vaut presque un entraînement

Africa Studio/Shutterstock

Selon une étude réalisée à l’université anglaise de Coventry, passer au moins 30 minutes dans un sauna trois fois par semaine fait autant de bien que des entraînements de faible ou moyenne intensité. Tout comme les randonnées à pied ou à vélo, le sauna fait monter la température corporelle, accélère le rythme cardiaque et stabilise la glycémie. À la longue, cela peut réduire le risque de diabète de type 2, de démence et de maladie cardiaque. Même si un sauna quotidien est plus un complément qu’un substitut d’exercice, c’est une bonne solution de rechange pour des sujets incapables de s’entraîner pendant une longue période.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé!