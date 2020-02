Supermarchés et insalubrité: 12 choses qui ne sont pas nettoyées souvent

9 / 13

Étagères

Les étagères des supermarchés sont en général si encombrées qu’il est difficile de voir ce qu’il y a au-delà du premier plan – et les magasins préfèrent d’ailleurs que vous ne poussiez pas trop loin la curiosité! On dirait d’ailleurs qu’ils s’efforcent pour cela de garder leurs étagères bien garnies. Malheureusement (et c’est prévisible), il en résulte que l’arrière des étagères est d’une propreté plus que douteuse – même si de la nourriture qui finira par être achetée y est encore rangée. À propos de l’état parfois déplorable de l’arrière et du bas de ces étagères, Martina D., une ancienne employée d’épicerie, nous a raconté une expérience personnelle déplaisante. «À moins qu’il y ait un dégât, les étagères ne sont pas beaucoup nettoyées. À un endroit où j’ai travaillé, nous étions en train de déplacer les étagères pour changer la disposition du magasin. Non seulement nous avons trouvé en dessous [divers] résidus de nourriture, mais aussi une énorme coquerelle!»

Non, merci!… C’est sans doute un exemple extrême, mais pensez à la possibilité que ces étagères n’aient pas été nettoyées à fond depuis belle lurette.

