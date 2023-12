Se sentir plus jeune dans sa tête que dans la réalité

Illustration de Jess Hannigan

Elle a 66 ans, mais elle a le sentiment de n’en avoir que 40. Cette femme que j’appellerai Ana n’était pas consciente de cet écart avant de recevoir un vaccin contre la COVID-19, il y a quelques années. En faisant la queue, entourée de ses contemporains, elle s’est demandé en les regardant s’ils avaient vraiment son âge. Amusée et un peu inquiète, elle en a discuté avec des amies. Presque toutes ont fait état d’une expérience similaire.

Suivant une étude danoise publiée en 2006 dans Psychonomic Bulletin & Review, les personnes de plus de 40 ans se perçoivent en moyenne 20% plus jeune que leur âge. Ce sentiment subjectif commence à 25 ans – avant, on a généralement tendance à se sentir plus âgé qu’on ne l’est.

D’où vient ce sentiment? Psychologues et scientifiques s’intéressent au phénomène depuis les années 1970. Certains invoquent les facteurs culturels qui encouragent à avoir l’air plus jeune. En 1989, une étude menée par l’American Psychological Association est arrivée à cette conclusion: les identités de l’âge subjectif sont «une forme de déni défensif qui permet à l’adulte de se dissocier des stigmates du vieillissement».

Belén Alfonso (35 ans, mais le sentiment d’en avoir 30) est d’accord. «Nous intégrons les stéréotypes négatifs sur la vieillesse, ce qui nous pousse à résister à la réalité de notre propre vieillissement», dit la psychologue spécialiste en études de genre. Cibles de toutes ces publicités qui associent l’activité à la séduction et à la jeunesse, les femmes sont particulièrement touchées par ces comportements âgistes. «La vieillesse est associée à l’absence de productivité, à la maladie et à la dépendance.»

Plutôt que de reprocher à une personne d’âge mûr de se percevoir ou se présenter aux autres comme plus jeune, il vaudrait mieux chercher à comprendre le contexte social qui l’y encourage. «Avoir un âge subjectif de 25 ans quand on en a 65, par exemple, suggère que l’on se perçoit comme une personne énergique, forte et séduisante, explique Belén Alfonso. Mais pourquoi ne pas associer ces qualités au fait d’avoir 65 ans?»

Vous voulez laisser pousser vos cheveux gris? Voici 13 choses qui vont arriver si vous arrêtez la coloration.

L’exemple des célébrités féminines

Prenez la chanteuse Madonna. Elle a 65 ans et il y a longtemps qu’on lui reproche sa façon de se présenter: une femme sûre d’elle et de sa sexualité. Entourée de gens qui pourraient être ses enfants, Madonna twerks, fume du cannabis, montre fièrement ses vibromasseurs et adhère aux tendances virales sur TikTok. À en juger par les commentaires sur les réseaux sociaux, c’est un gros problème pour de nombreuses personnes – à les entendre, une femme de plus de 60 ans doit se couvrir et éviter d’attirer l’attention.

Dans une déclaration publiée plus tôt cette année sur Instagram, la chanteuse a répondu à ses détracteurs: «Me voici une fois de plus sous les feux de l’âgisme et de la misogynie qui imprègnent le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse de célébrer les femmes de plus de 45 ans et qui éprouve le besoin de les punir si elles persistent à être déterminées, travailleuses et aventureuses. Je ne me suis jamais excusée pour mes choix artistiques, physiques ou vestimentaires et ce n’est pas aujourd’hui que je vais commencer.»

Pour Belén Alfonso, Madonna «montre que l’activité physique, l’érotisme et les réseaux sociaux ne sont pas réservés à une seule classe d’âge». Sauf que, dans l’industrie de la musique, les divas de la pop doivent être jeunes; pour entrer dans le moule, celles qui sont plus âgées se sentent obligées de recourir à la chirurgie esthétique ou à Photoshop.

L’âge n’a pas non plus freiné Paddy Jones du Royaume-Uni. Sa place a toujours été sur la piste de danse – et dans le Livre Guinness des records, elle occupe celle de la plus vieille danseuse acrobatique de salsa au monde. Octogénaire avancée, elle danse la salsa avec une agilité et une intrépidité qui font l’envie de nombreux quadragénaires. «Je n’invoque pas mon âge parce que je ne me sens pas ni ne me comporte comme une octogénaire», a-t-elle affirmé lors d’une interview. Ses vidéos hypnotisantes, attendrissantes, et qui font un peu peur ont cumulé des millions de vues.

Plus jeune, Paddy a renoncé à la danse pour se consacrer à sa famille. Sa notoriété est venue plus tard, en 2009, avec sa participation, à 75 ans, au concours de l’émission de la télé espagnole Tú sí que vales («Tu le mérites»), avec «Nico» Espinosa qui en a 40 de moins. Le duo l’a remporté. Son histoire est devenue virale, et Paddy a dansé dans de nombreuses émissions au Royaume-Uni (avec Nico, elle a atteint les finales de Britain’s Got Talent), en Allemagne, au Chili et en Italie. Elle profite des entrevues pour encourager les femmes à se débarrasser de leur canne et à poursuivre leurs rêves pour contrer les stéréotypes de l’âgisme. Elle a profité au maximum de ces années et participé à des concours jusqu’en 2021, notamment pour Spain’s Got Talent avec Nico, où ils ont bouclé le premier round.

Aujourd’hui, à 88 ans, elle a raccroché les gants. L’âge subjectif améliore la qualité de vie, mais l’âge chronologique finit toujours par vous rattraper.

Des bénéfices à se sentir plus jeune

On ne peut pas changer son âge, «mais le mode de vie et le comportement influent sur l’âge subjectif », confirme Bruno Arpino, sociologue à l’université de Padoue, en Italie, qui coordonne une étude européenne sur la qualité de vie des seniors. À 43 ans, Il préfère ne pas révéler son âge subjectif. («C’est mon sujet d’étude et la réponse serait forcément biaisée.») C’est positif pour ceux qui se perçoivent plus jeunes qu’ils ne le sont en réalité, confirme-t-il.

«Ils sont généralement en meilleure santé et plus heureux, reconnaît le sociologue. Et ils vivent plus longtemps!» Mais on ne sait toujours pas si ces aspects positifs sont la cause ou l’effet. «Le phénomène s’observe surtout chez les personnes actives pour leur âge», souligne-t-il.

Avoir des loisirs ou entretenir des relations intergénérationnelles sont autant de facteurs qui nourrissent le sentiment d’être plus jeune.

Les études et les théories ramènent toutes à une idée simple: à l’âge adulte, il est difficile de trouver sa place. On a beau se sentir mieux conservé(e) que les autres aux réunions d’anciens camarades de secondaire, ça reste une illusion. En effet, il est assez décevant de se rendre compte qu’on fait le même âge que tous les autres. Retenez toutefois que se percevoir plus jeune a des effets positifs sur la santé physique et mentale. Alors soyez rebelle comme Madonna, ou dansez comme Paddy Jones. Éternellement jeune, jusqu’à la fin.

© 2023, tiré de «La edad subjetiva : el misterio por el que una persona se siente más joven de lo que es» par Enrique Alpañés, El Pais (14 mars, 2023) elpais.com

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!