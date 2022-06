Avoir l’âge de l’image que l’on a de soi

IStockphoto/Magone

Être optimiste face au vieillissement peut réellement changer la façon dont on vieillit. Selon une étude américaine, des adultes âgés pessimistes au sujet de leurs capacités affirmaient être plus fatigués et souffrir de plus de maux et douleurs, de souffle court et de stress que ceux qui étaient optimistes. Heureusement, il a été démontré que des stratégies simples comme augmenter l’activité physique et faire ses propres choix plutôt que de compter sur ceux des autres permettaient d’entretenir une meilleure opinion du vieillissement. Et il n’est jamais trop tôt pour changer d’attitude – les chercheurs en ont noté les bienfaits dès la trentaine ou la quarantaine.

