Se muscler: c’est aussi bon pour les femmes

Shutterstock

Nous perdons en moyenne de 3 à 8% de notre masse musculaire par décennie après la trentaine, mais la musculation peut faire contrepoids à cette dégradation. D’après une analyse de Sports Medicine, les aînés des deux sexes ont beaucoup à y gagner, qu’ils passent par des exercices de poids et haltères ou par de simples flexions, extensions et redressements. Les femmes aussi bien que les hommes font des progrès similaires en proportion de leur masse corporelle. Non seulement ces exercices ralentissent la perte musculaire due à l’âge, mais ils améliorent la résistance, l’équilibre, la souplesse et la densité osseuse, ce qui contribue à réduire le risque de faire des chutes.

Popular Videos