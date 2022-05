Se détendre pour ralentir son horloge biologique

Edge Creative/Shutterstock

Les scientifiques ont commencé à étudier l’évolution de l’ADN avec l’âge. Ils ont constaté que l’«âge biologique» peut prédire la santé et la durée de vie avec plus de précision qu’un calcul à partir des bougies sur leur dernier gâteau d’anniversaire. Des chercheurs de l’université Yale ont employé un outil de ce type pour essayer de savoir si le stress chronique accélère le vieillissement.

Leur étude a démontré que le stress cumulatif accélère bel et bien l’horloge biologique, plus même que les autres facteurs de risque connus comme le surpoids.

Sachant qu’éliminer le stress est plus facile à dire qu’à faire, les scientifiques ont simplement cherché des moyens de l’atténuer. Or il se trouve que le stress n’a pas sur tous les mêmes effets. Les personnes soumises à un stress prolongé qui font preuve d’un haut degré de régulation émotionnelle et de maîtrise de soi résistent beaucoup mieux à ses effets négatifs. Les sujets manifestant une puissante régulation émotionnelle sont même entièrement immunisés contre le vieillissement dû au stress.

Or, cette résilience émotionnelle s’acquiert. Des interventions psychologiques comme la méditation de pleine conscience et la thérapie cognitivo-comportementale peuvent aider à mieux réguler ses émotions et à maîtriser ses réactions aux facteurs de stress. Non seulement ces techniques facilitent-elles la vie courante, mais elles peuvent aussi la prolonger de plusieurs mois, voire de plusieurs années.

