Avancer notre horloge biologique

BlurryMe/Shutterstock

Le repos insuffisant dû à un sommeil tardif peut contribuer à toutes sortes de problèmes – parfois mortels. Cela dit, les oiseaux de nuit qui ont participé à une recherche publiée dans la revue Sleep Medicine ont pu ajuster leurs cycles en moyenne de deux heures en moins de trois semaines. Comment? Ils se sont levés chaque jour un peu plus tôt, ont pris leur déjeuner peu après leur réveil, ont veillé à profiter du plus de lumière du jour possible pendant la matinée, à dîner à une heure précise et à éviter la caféine et la sieste à partir de la fin de l’après-midi. Ils ont soupé avant 19h, limité le recours à la lumière artificielle et se sont couchés tôt.

Résultat: ils ont été plus efficaces, ont éprouvé un moindre besoin de sommeil, et se sont sentis moins stressés et moins déprimés.

