fizkes/Shutterstock

Faites confiance à votre instinct pour éviter les regrets

Debout sur la galerie, Farrah (pseudonyme) était sans voix. Allongé dans l’herbe au milieu de leurs plus proches amis, son mari dévorait du regard une collègue qu’ils avaient intégrée à leur cercle intime. Farrah, la quarantaine, savait depuis au moins un an que quelque chose n’allait pas avec l’homme qu’elle avait épousé sept ans plus tôt. Il n’arrêtait pas de parler de cette collègue mais, pour Farrah, ce n’était qu’un béguin passager. «J’étais persuadée qu’il ne se passerait rien.»

Huit ans plus tard, il lui apparaît évident qu’il la trompait. Elle ne pouvait pas l’admettre à l’époque, encore moins lui en parler. Le mariage a tenu encore un an, ponctué pour Farrah d’épisodes de fatigue et de douleurs chroniques – son corps savait avant sa tête ce qui l’attendait. Elle avait essayé d’éviter ces signes qui prouvent que votre moitié est infidèle.

La fin est fatalement arrivée. Ce n’était pas beau. Presque aussitôt, elle s’en est voulu. «Je regrettais de ne pas m’être fait suffisamment confiance pour poser les bonnes questions et d’avoir perdu tant de temps.» Dans les pires moments, il lui est arrivé de regretter de l’avoir rencontré, 10 ans plus tôt. Pourquoi avait-elle laissé fleurir cette relation alors qu’ils avaient si peu en commun? Qu’aurait été sa vie s’ils ne s’étaient jamais croisés?

Il est tout à fait normal d’éprouver des regrets, mais se morfondre à coups de «Ah! si seulement…» conduit à l’anxiété et à la dépression – et empêche d’avancer. Voici quelques conseils pour apprendre à votre cerveau à passer à autre chose.