Prendre un cours de bonheur, c’est possible

Les cours pour être plus heureux sont légion, mais on ne peut pas en dire autant des preuves de leur efficacité. Pour combler cette lacune, une étude aléatoire en double aveugle a été réalisée par la London School of Economics sous forme de cours. Comment entretenir de bonnes relations, faire face à l’adversité, égayer son milieu de travail et créer des réseaux d’entraide sont autant de thèmes abordés dans ce cours fondé sur la psychologie positive. L’étude, qui a observé les 146 sujets inscrits, a demandé à la moitié d’entre eux de suivre le cours immédiatement et à l’autre d’attendre. L’auto-­évaluation de la joie de vivre est passée de 6,4 sur 10 en moyenne avant les 8 semaines de cours à 7,4 après. Cette augmentation d’un point est plus élevée que ce à quoi on arrive lorsqu’un chômeur trouve un emploi ou qu’un célibataire entreprend une nouvelle relation. Les participants ont également vu diminuer leurs symptômes d’anxiété et de dépression qui sont passés en moyenne de légers à minimes. Le cours est proposé par des bénévoles qui s’inscrivent sur le site de Action for Happiness (en anglais seulement) pour savoir comment l’offrir dans leur ville. Et comme les participants sont invités à verser une contribution volontaire, le cours est accessible à tous. Jusqu’à présent, il a intéressé plus de 6000 personnes à 250 endroits dans le monde.

