Pratiquer ses techniques de respiration avec un avatar

Savoir bien respirer peut aider à augmenter son niveau d’énergie et sa concentration, à améliorer sa performance physique et à favoriser la relaxation. Anne-Marie Denault, fondatrice et présidente-directrice générale de Tripura Breath (une application propulsée par Moon Factory) en sait quelque chose. Elle a elle-même découvert le pouvoir des anciennes techniques de respiration à la suite d’un accident grave qui lui a fait perdre la voix. Elle souhaite aujourd’hui partager les bienfaits des pratiques respiratoires – qui l’ont aidée à guérir – par l’intermédiaire de sa nouvelle application, développée par une équipe entièrement québécoise.

Comprendre le mécanisme de respiration

Lorsqu’on respire, le rythme cardiaque augmente légèrement, et lorsqu’on expire, le rythme cardiaque ralentit légèrement. C’est un fait, mais il y a tant de choses à découvrir sur la respiration. Par exemple «que l’inspiration par les narines permet de filtrer l’air qui entre dans les poumons et activer l’acide nitrique à l’inspiration – un gaz qui vient en fait activer la répartition de l’oxygène un peu partout dans les poumons.

Lorsqu’on respire par le nez on respire aussi un peu plus au niveau du diaphragme et moins au niveau de la poitrine» précise Anne-Marie Denault. Les techniques de respiration sont nombreuses: il y a la technique des lèvres pincées – pour calmer l’anxiété et relaxer; la respiration rythmique, pour équilibrer l’inspiration et l’expiration, où l’on vient utiliser l’inspiration un certain nombre de secondes, pour ensuite expirer pendant 4 secondes. Ce qui permet d’équilibrer le système nerveux. Il y a la technique de rétention du souffle ou encore la respiration yogique en trois phases (pour ne nommer que celles-là…).

La respiration coachée

Afin d’offrir un accompagnement basé sur les préférences, la capacité pulmonaire et la vitesse de progression, l’application Tripura Breath – le nom a été choisi en l’honneur Tripura Sundari, la déesse des trois mondes en sanscrit – s’adapte au profil respiratoire de chaque utilisateur. Les techniques proposées dans les différents programmes de respiration, sont retransmises par l’avatar Tripura de façon personnalisée.

C’est ainsi que nous avons découvert que pratiquer ses techniques de respiration à l’aide d’une application est drôlement pratique. L’avatar propose une foule d’exercices, selon l’objectif recherché: relaxer, calmer l’anxiété, améliorer la concentration, aider la guérison, énergiser le corps ou stimuler la performance.

Les différentes techniques présentées sur Tripura Breath ont chacune des bénéfices particuliers. «On commence aujourd’hui à les découvrir et à comprendre leur impact sur l’état de santé des gens. Par exemple, au niveau des techniques de concentration, quand on respire d’une narine et de l’autre avec la respiration 4-7-8, on vient activer un côté du cerveau opposé, versus l’autre narine qui vient activer l’autre côté du cerveau. Ça nous permet d’équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Cette technique était utilisée il y a 5000 ans par les yogis, qui gardaient secrètes ces connaissances, car selon eux, elles conféraient des pouvoirs aux personnes… » ajoute Anne-Marie Denault, qui préfère les partager car elles sont bénéfiques pour la société actuelle.

La respiration pour mieux se concentrer au travail, s’énergiser ou relaxer avant d’aller dormir: on trouve un très grand éventail de bénéfices. Et «plus on travaille la capacité pulmonaire, plus on travaille le muscle du diaphragme, plus on est capable de contrôler sa respiration, d’augmenter sa capacité pulmonaire, qui est l’élément principal dans la performance physique» ajoute Anne-Marie.

Pour Anne-Marie, la respiration est un travail continuel et même pour une experte en la matière comme elle, pouvoir bénéficier d’un outil qui lui rappelle de respirer est quelque chose dont elle a besoin. «Que ce soit pour se calmer ou pour réajuster son niveau de stress, les techniques de respirations sont essentielles. Je pense que ça ne devient jamais quelque chose qu’on n’a plus besoin de travailler.»

Bien que l’application Tripura Breath soit en soi un outil extraordinaire pour quiconque souhaite améliorer sa respiration et développer différentes techniques respiratoires, d’autres mises à jour sont prévues, incluant des éléments qui permettront d’augmenter l’interaction avec l’utilisateur. À surveiller dans les prochains mois.

L’application est disponible sur App Store et sur Google Play, en français et en anglais.

