Faire de l’exercice en temps de pandémie

On ne le répètera jamais assez, mais l’exercice est bon pour la santé physique et morale! Les règles sanitaires actuelles permettent de reprendre le sport en toute sécurité.

URBAZON/GETTY IMAGES

Même si la COVID-19 limite nos déplacements, l’activité physique est toujours aussi importante, rappelle l’association australienne Exercise and Sports Science. Entre autres bienfaits, elle stimule l’immunité. Une étude britannique menée en 2018 a ainsi constaté que des cyclistes amateurs âgés avaient plus de lymphocytes T que leurs contemporains sédentaires.

Mais l’exercice contribue aussi à remonter le moral. On peut en faire aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais assurez-vous, si vous allez en salle de sport, qu’on y respecte les règles de distanciation et d’hygiène. Si vous pensez être atteint de la COVID-19, vous devez cesser de vous entraîner, vous reposer et vous isoler jusqu’au rétablissement complet.