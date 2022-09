Pour les femmes, des femmes cardiologues c’est mieux

Selon une étude du Journal of the American College of Cardiology, les femmes souffrant d’une maladie cardiaque se retrouvent moins souvent à l’hôpital et présentent moins de risques de décès prématuré si leur cardiologue est également une femme.

istockphoto.com/londoneye

Les chercheurs ont en effet noté que les hommes cardiologues sous-estimaient souvent le risque d’infarctus chez les patientes. Les femmes avaient également moins tendance à recevoir un traitement médicamenteux en cas d’hypercholestérolémie et d’hypertension lorsqu’elles étaient traitées par un homme, entraînant ainsi de plus funestes conséquences. Une des raisons pour lesquelles le genre peut influer sur le cours d’une maladie cardiaque est que les femmes médecins passent en moyenne plus de temps avec leurs patients et sont plus à même de remarquer les indices subtils – étourdissements, épisodes d’essoufflement – chez leurs patientes. Elles sont peut-être également plus susceptibles de reconnaître des symptômes plus présents chez les femmes que chez les hommes tels que l’indigestion et les maux de dos.

Les chercheurs recommandent donc d’encourager les femmes à se spécialiser en cardiologie. Aux États-Unis, par exemple, elles ne composent que 13% des cardiologues en activité. Les chercheurs conseillent également de mieux former les cardiologues aux spécificités liées au sexe afin de mieux différencier les symptômes, le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques chez les hommes et les femmes.

