Pour adoucir les visioconférences

Une visioconférence peut être intimidante, plus qu’une conversation en personne. Voici pourquoi et comment contrer ce stress.

Même quand le pire de la pandémie sera passé, les applications de visioconférence comme Zoom demeureront. Mais cette forme de communication tend, hélas!, à user ses utilisateurs. Une publication de l’université Stanford en donne quelques raisons.

D’une part, en visioconférence, les visages apparaissent en gros plan, et les autres ont l’air de vous regarder droit dans les yeux sans arrêt parce qu’ils fixent leur écran. Or, en personne, ce genre de langage corporel est normalement réservé aux relations intimes ou aux situations conflictuelles. Vous avez beau savoir qu’il s’agit d’une réunion professionnelle ou d’une conversation amicale, votre inconscient, lui, ne peut s’empêcher de trouver ces signaux non verbaux stressants. Pour apaiser cette nervosité, vous pouvez passer en mode audio seul pendant un temps ou réduire la taille de la fenêtre de l’application afin que les têtes y apparaissent moins intrusives.

D’autre part, la plupart des logiciels de visioconférence vous montrent aussi votre propre image, et ce n’est pas toujours agréable de se dévisager soi-même pendant aussi longtemps: notre apparence peut devenir déprimante. Régler ce problème-là est simple: assurez-vous d’abord que votre visage est bien cadré, puis fermez cette fenêtre et concentrez-vous sur vos interlocuteurs et sur ce dont on parle.