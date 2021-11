Oui, le stress donne des cheveux blancs

karakedi35/Shutterstock

Ce n’est pas un canular: le stress peut donner des cheveux blancs. Et l’apaiser peut, à son tour, leur rendre parfois leur couleur originelle, au moins temporairement. En analysant des images détaillées de mèches fournies par 14 sujets, un groupe international de chercheurs a pu observer de subtiles variations de couleur avec le temps. En plus de donner quelques cheveux, les volontaires devaient tenir un journal de leurs épisodes de stress de sorte que les chercheurs ont pu prouver que les segments plus gris des mèches correspondaient à des périodes de stress. Ils ont eu la surprise de constater que certains cheveux reprenaient leur couleur originelle quand le stress diminuait – lors de vacances reposantes, par exemple. Aucun miracle, cependant: l’âge joue un rôle majeur dans le grisonnement capillaire. Au mitan de la vie, quand il s’amorce, le stress peut l’accélérer, mais les chercheurs ne pensent pas que même aigu il affecte les cheveux à 20 ans ni qu’une vie moins stressante change quoi que ce soit à la chevelure depuis longtemps grise d’une personne âgée.

Qu’il soit clair que les cheveux qui grisonnent ne sont pas une maladie mais, comme un stress trop fort peut perturber le sommeil et faire le lit de bien des problèmes de santé, ils pourraient justifier que vous vous posiez la question: le stress que je vis est-il excessif?