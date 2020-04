Non, il ne faut pas laver le poulet cru!

MAHATHIR MOHD YASIN/Shutterstock

Laver la viande de poulet crue n’arrivera jamais à la débarrasser de toutes ses bactéries nocives, estime l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture. Mieux vaut compter sur la chaleur de la cuisson pour les détruire. Le poulet est comestible sans risque quand sa température interne dépasse 74°C.

Une expérience récente dirigée par l’USDA montre que le laver est non seulement inutile, mais même dangereux puisque des bactéries peuvent rester dans l’évier et contaminer d’autres aliments, comme les fruits et les laitues, qui seront ensuite lavés et consommés crus. S’il y a de l’eau de rétention ou du sang sur la volaille, essuyez-le avec un papier absorbant et lavez-vous les mains.