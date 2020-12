L’exercice sauve des vies

GEORGE RUDY/SHUTTERSTOCK

Nous savons tous que la paresse est l’un des péchés capitaux. De fait, la sédentarité est en cause dans environ 3,2 millions de décès à l’échelle mondiale. L’activité physique prévient encore plus de décès, notamment 3,9 millions qui seraient «prématurés» (avant 75 ans). N’est-ce pas là une motivation positive? Les chercheurs britanniques, australiens et français qui ont fait ces calculs plaident pour qu’on les fasse connaître afin d’encourager plus de gens à bouger.

