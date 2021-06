Pendant la grossesse et au moment de l’accouchement, les muscles de la région utérine et de la vessie se tendent; l’exercice quotidien du périnée favorise le retour à la normale. En fait, les exercices de Kegel sont si efficaces qu’ils peuvent bénéficier à tous, peu importe le sexe et le problème de santé.

fizkes/Shutterstock

Le périnée

Le périnée est un ensemble de muscles en forme de bol qui s’étend de l’os pubien au coccyx et sert de soutien à la vessie, au rectum et à l’utérus. Olivia Drodge, kinésithérapeute à Toronto, explique que ces muscles sont au service «de l’essentiel de nos besoins humains: l’évacuation des selles et de l’urine et la fonction sexuelle». Ils nous permettent de maîtriser l’émission de fluides et de solides, et jouent un rôle important dans l’érection et la pénétration durant l’activité sexuelle. Sachez que les exercices de Kegel font partie des 30 trucs aphrodisiaques les plus efficaces!

Ils contribuent par ailleurs à la circulation du sang de la région pelvienne vers le cœur, et assurent le mouvement des articulations de la hanche.

Comme tous les autres muscles, ceux de la région périnéale peuvent être hyperactifs (trop contractés) ou hypoactifs (trop relâchés). Dans les deux cas, il peut s’ensuivre de nombreux problèmes: douleurs chroniques, rapports sexuels difficiles, incontinence ou prolapsus des organes pelviens – quand la vessie, l’intestin ou l’utérus s’affaissent ou, très rarement, sortent du corps.