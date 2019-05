Les 6 meilleurs exercices pour des bras fermes et sexy

6 / 7

Shutterstock

Rameur horizontal avec haltères

Tonifie: les deltoïdes postérieurs

A. Accroupissez-vous, en vous appuyant sur une main et les genoux. Gardez le dos droit. Alignez vos genoux sous vos hanches et la main droite sous l’épaule droite, paume vers l’intérieure. Le coude gauche légèrement fléchi, votre bras gauche sur le côté (gardez les haltères au plancher). Votre paume devrait être vers l’arrière.

B. Serrez les muscles abdominaux, pincez les omoplates, prenez l’haltère et soulevez le bras gauche jusqu’à ce que sa partie supérieure soit parallèle au sol et le coude légèrement derrière vous. Votre avant-bras doit être vertical et la paume orientée vers l’arrière.

C. Revenez à la position de départ avant de terminer la série et de changer de main.