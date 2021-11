La cigarette électronique pour cesser de fumer?

Andrey_Popov/Shutterstock

Les spécialistes médicaux préfèrent les timbres de nicotine ou les médicaments, mais les cigarettes électroniques aident parfois à cesser de fumer. Ceux qui empruntent cette voie ne doivent cependant pas oublier qu’on aggrave le risque de troubles respiratoires si on fume en même temps du tabac. C’est ce qu’a confirmé le suivi d’un an de personnes qui fumaient et qui vapotaient comparativement à celles qui ne faisaient que fumer ou vapoter. Les responsables de l’étude ont recommandé de s’en tenir au vapotage en aspirant à y renoncer un jour. Quoique moins nocive que le tabac, la cigarette électronique fait courir des risques sérieux, notamment de crise cardiaque et de lésions pulmonaires.

