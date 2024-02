Hygiène bucco-dentaire: 9 habitudes que votre dentiste désapprouve

Malgré cela, «même si l’utilisation de la soie dentaire est considérée comme essentielle pour le nettoyage entre les dents et la santé gingivale, cette habitude n’est pas si efficace si elle n’est pas appliquée proprement», soutient le D r Jeske. Par exemple, les appareils de nettoyage interdentaire, dotés de petites brosses rondes, sont plus recommandés que la soie dentaire pour certaines personnes, dont celles qui sont affectées par des maladies de la gencive. En cas de doute, votre dentiste et votre hygiéniste dentaire peuvent vous conseiller.

Si vous utilisez la soie dentaire de façon quotidienne, vous en faites déjà plus que la majorité des gens pour votre santé buccale. Bien que l’échantillon soit limité, un sondage des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies a révélé que moins de la moitié des Américains utilisent de la soie dentaire tous les jours et 20% d’entre eux ne s’en servent jamais.

Les dentifrices au charbon

Le Dr Galati est particulièrement inquiet des méfaits des dentifrices, poudres et comprimés comprenant du charbon, qui ont été popularisés sur le web dans les dernières années. Ces produits sont promus comme des produits nettoyants écologiques et naturels pouvant éliminer les taches et absorber les bactéries causant la mauvaise haleine.

Le président de la New York State Dental Association est d’un autre avis: ces produits sont très abrasifs et peuvent entraîner la détérioration des dents et la perte osseuse. De plus, «aucune étude ne démontre qu’ils sont plus efficaces que les dentifrices traditionnels pour blanchir les dents», ajoute-t-il.