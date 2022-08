Quoi manger pour avoir une bouche saine

Une bonne alimentation aide votre organisme à lutter contre les infections et protège la santé de vos dents et de vos gencives. Voici quelques aliments à adopter.

1 / 7

Misha Beliy/Shutterstock

Une alimentation saine

Une alimentation saine protège la beauté de votre sourire durant de nombreuses années. Mais elle comporte bien d’autres atouts. Bannir de son régime les bonbons, source de caries, ou le gros rouge qui tache n’est pas le seul objectif poursuivi ici ; il s’agit aussi de bien nourrir l’organisme pour qu’il puisse lutter victorieusement contre les infections, assurer la cicatrisation rapide des tissus et vous donner une ossature et une dentition robustes. Or, une mauvaise alimentation met en péril tous ces objectifs, soutiennent les spécialistes.

« Si certains nutriments sont absents de votre alimentation, les tissus de la bouche ont plus de difficulté à lutter contre l’infection, » déclare le dentiste Euan Swan, directeur des programmes dentaires à l’Association dentaire canadienne. Le docteur Swan remarque que si la malnutrition n’est pas en soi la cause d’une maladie périodontique (maladie des gencives), la recherche révèle qu’elle lui permet de progresser plus rapidement-et d’avoir des conséquences plus graves.

Ainsi donc, si vous adhérez à un programme préventif de santé dentaire, pensez à mieux manger et à vous brosser chaque jour les dents en utilisant la soie dentaire. « Il est important d’adopter un régime alimentaire de qualité si l’on veut prévenir les problèmes dentaires ou médicaux, » déclare la nutritionniste Susan Fyshe, installée à Toronto.

Heureusement, ce qui est bon pour la bouche l’est aussi pour tout l’organisme. Voici quelques excellents aliments à manger régulièrement.