9 façons de mettre fin aux ravages causés par le discours intérieur négatif

Tout le monde connaît de bonnes et de moins bonnes journées. Mais peu importe ce que vous vivez, un discours intérieur négatif ne vous aidera pas et peut même avoir des conséquences graves. Être plus aimable envers vous comporte par ailleurs certains bienfaits considérables pour la santé. Alors, arrêtez d’être dur à votre endroit et apprenez comment surmonter un discours intérieur négatif grâce à ces astuces prodiguées par des conseillers et des coachs de vie.

Imperia Staffieri/Getty Images

Voyez-vous avec plus de réalisme

Certaines parties de votre cerveau sont câblées pour numériser les problèmes, ce qui signifie qu’elles vont s’attarder à vos faiblesses et les amplifier, explique Amy Johnson, psychologue, coach de vie et auteure de The Little Book of Big Change. Selon elle, «la chose sur laquelle votre esprit fait une fixation et qu’il voit comme une imperfection et un horrible défaut est très biaisée». Une fois que votre esprit s’ouvrira à l’idée qu’il déforme peut-être la réalité, vous pourrez laisser derrière vous les critiques et ce discours intérieur négatif.

