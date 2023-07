S’aimer telle qu’on est : entrevue avec Charlotte Gamache

Julie Soto

Bien qu’elles soient de plus en plus nombreuses à refuser les diktats de la mode et de la beauté, leurs critères élevés occupent toujours une place trop importante dans la société. Elles restent trop souvent intimidées par le regard d’autrui, mais aussi (et surtout) par leur propre jugement. Avec son livre sorti au printemps, Charlotte Gamache propose un outil pratique pour les femmes qui en ont assez d’être prisonnières de l’image négative qu’elles se font d’elles-mêmes.

Pour beaucoup de femmes, l’arrivée de l’été n’est pas seulement la perspective réjouissante des vacances et du beau temps au bord de l’eau: elles sont nombreuses à appréhender leur garde-robe, la perspective de devoir mettre des vêtements plus légers et… à l’inévitable maillot de bain! Charlotte Gamache, psychologue et autrice du livre Faire (enfin) la paix avec mon corps en sait quelque chose. Elle côtoie tous les jours des femmes aux prises avec la souffrance du paraître. «Le malaise peut-être exprimé de plusieurs façons: redouter le regard de l’autre sur soi, rester habillée à la plage, éviter certains vêtements ou encore anticiper le changement de saison parce qu’on ne sait plus comment s’habiller.» Ce sont des exemples qui ne font pas les statistiques, mais qui sont extrêmement répandus, selon la Dre Gamache.

Un culte sournois de la beauté

Pour se libérer et renouer avec une image corporelle positive et saine, l’auteure invite les femmes concernées à effectuer une démarche concrète. En décortiquant les mécanismes de cette insatisfaction pour mettre en place les rouages de cette révolution, à l’aide d’exercices et de témoignages tirés de sa pratique… et de son expérience personnelle. Car «faire la paix avec son corps» et son apparence physique, c’est un peu son cheval de bataille.

Après de longues études et l’obtention du titre de psychologue, Charlotte Gamache commence à travailler en psychologie de la santé, plus précisément en soins palliatifs, en oncologie, sans se rendre compte qu’il y avait toujours cette notion du corps au cœur de ses réflexions et de son travail. «Rapidement, j’ai été confrontée à de nombreuses femmes extraordinaires, qui avaient pourtant du mal à s’apprécier, à savourer tout ce qu’elles incarnaient, parce que les préoccupations corporelles prenaient toute la place et les tiraient vers le bas. En tant qu’individu, ça nous prive de notre pouvoir, de notre liberté, de notre amour propre et ça nous prive aussi de porter notre attention sur des sujets qui sont beaucoup plus importants, finalement, que d’avoir une peau lisse ou pas, ou de la cellulite…»

Prendre soin de soi, sans culpabilité

Toutes les femmes n’ont pas le même degré d’insatisfaction par rapport à leur corps et leur apparence. Et toutes n’ont pas les mêmes besoins. Le travail sur soi est conseillé quand l’apparence physique prend trop de place dans la valeur que l’on s’accorde en tant qu’individu. Et à partir du moment où l’on veut faire la paix avec son corps, il y a plusieurs pistes à explorer, que l’on retrouve dans le livre: le rapport à son corps et à son image, la comparaison sociale ou encore la projection positive (plutôt que négative) et plusieurs autres. «Il y a certaines femmes qui se demandent si c’est mal de se maquiller… Mais absolument pas!» souligne avec enthousiasme la psychologue, qui ajoute : «Se maquiller, avoir une manucure ou un brushing, ça peut être des stratégies formidables pour faire la paix avec son corps. Ça dépend de l’intention. Est-ce qu’on le fait pour correspondre à un certain standard ou si on le fait par plaisir, parce qu’on aime ce moment-là? Ce sont deux choses complètement différentes.»

Son corps comme une maison

Chaque femme est habituée à être dans son corps, même si elle n’y est pas tout à fait – ou toujours – bien. Qui n’a pas déjà senti cette espèce de dualité entre son moi profond et son corps? «Parfois, je vais entendre les femmes dire: «mon corps me freine: j’essaie de faire du yoga, mais là mon ventre est dans le chemin. Ou encore: si ce n’était pas de mon corps, je serais probablement en couple… Le corps devient un ennemi, une entité avec laquelle on se bat continuellement et qu’on rejette continuellement. Dans les chemins que l’on peut prendre vers le bien-être, il y a celui d’apprivoiser son corps. Ça peut être en passant des moments dans la nature, en faisant du yoga ou de la méditation. Mais vivre un instant entre soi et le moment présent, ça devient des petites occasions où l’on se sent vraiment à la maison dans son corps, ce qui aide à rétablir une relation saine.»

Le livre constitue un apprentissage sur la formation de l’image corporelle, la comparaison sociale, le perfectionnisme – qui sont toutes des notions uniques à chacune d’entre nous. Également de partage par le récit d’autres femmes en qui nous nous reconnaissons. On peut commencer le travail sur soi par des exercices d’écriture et de réflexion sur chacun des thèmes abordés. «J’ai envie de vous dire que ce livre-là s’adresse vraiment à toutes les femmes qui ont envie de mieux comprendre ou d’améliorer la relation qu’elles ont avec leur corps».

Il n’y a pas une bonne façon de consulter le livre. «C’est à la lectrice de décider. Quand on veut faire la paix avec son corps, l’une des premières choses qu’on a à établir c’est d’être bienveillant et indulgent envers soi.» Donc l’idée n’est pas de parcourir le livre du début à la fin, mais d’y aller avec ce que l’on souhaite approfondir, un chapitre à la fois. «C’est une démarche tellement personnelle et cette démarche va être encore plus utile si la lectrice respecte son rythme et ses intérêts.»

Éditions Édito

Faire (enfin) la paix avec mon corps, Charlotte Gamache, éditions édito

