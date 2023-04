À quelle fréquence doit-on faire l’amour pour ralentir le vieillissement?

DEAN MITCHELL/GETTY IMAGES

Au-delà du plaisir évident, le sexe présente de nombreux avantages: il brûle des calories, renforce le système immunitaire, favorise l’intimité et, bien sûr, libère de la dopamine dans le cerveau. Si faire l’amour vous fait sentir plus jeune, ce n’est pas seulement dans votre tête. Le sexe peut en effet contribuer à ralentir le vieillissement, selon une étude de 2017 publiée dans la revue Psychoneuroendocrinology. Cette étude a révélé que le fait d’avoir des rapports sexuels au moins une fois par semaine était associé à des télomères plus longs – la coiffe protectrice de l’ADN qui détermine la durée de vie d’une cellule. Des télomères plus longs sont associés à un vieillissement cellulaire plus lent et à une espérance de vie plus élevée.

Des chercheurs ont suivi la vie sexuelle de 129 mères qui étaient en couple. Les femmes ont fourni des rapports quotidiens sur leur satisfaction à l’égard de leur relation, ainsi que sur la fréquence de leurs rapports intimes avec leur partenaire. Les chercheurs ont également prélevé des échantillons de sang sur les femmes, analysant les cellules à la recherche d’indicateurs de vieillissement. Ils ont constaté que les femmes qui avaient eu des rapports sexuels avec leur partenaire au cours de la semaine précédente avaient des télomères plus longs que celles qui n’en avaient pas eu.

Ce type d’étude ne montre qu’une association de faits et ne peut prouver que l’activité sexuelle est à l’origine de l’allongement de la longueur des télomères. Cependant, on pense que la longueur des télomères est importante pour la santé.

Les télomères sont essentiels pour vieillir en bonne santé

Avec le temps, les télomères se dégradent au fur et à mesure que les cellules se divisent, devenant un peu plus courts à chaque division cellulaire. Selon les chercheurs, certains facteurs accéléreraient leur dégradation, tels qu’une mauvaise alimentation, une consommation excessive d’alcool et le processus naturel de vieillissement. Leurs conclusions suggèrent que le sexe pourrait être bénéfique à la protection des télomères, ce qui permettrait aux cellules de vivre plus longtemps. Les chercheurs ont établi un lien entre des télomères plus courts et des problèmes de santé graves tels que le cancer, les maladies cardiaques et le diabète; des télomères plus longs semblent contribuer à prévenir les maladies. (Remarque: l’étude est à petite échelle et les résultats devront être confirmés par d’autres recherches).

Le sexe a un impact sur le bonheur dans une relation

Bien qu’il n’existe pas de formule magique pour le bonheur sexuel d’un couple, une étude de 2017 publiée dans les Archives of Sexual Behavior s’est intéressée à la fréquence à laquelle les gens disent avoir des rapports sexuels. L’étude a révélé que l’adulte moyen a des rapports sexuels 54 fois par an, soit environ une fois par semaine, sur la base de données recueillies entre 1989 et 2014.

Bien que ce chiffre ait légèrement diminué depuis les années 1990, une autre étude, publiée dans Social Psychological and Personality Science, a examiné plus de 30 000 Américains pendant plus de 40 ans. Les chercheurs ont découvert que les couples qui faisaient l’amour plus d’une fois par semaine n’étaient pas plus heureux que ceux qui le faisaient seulement une fois. Les chercheurs suggèrent que le vieil adage anglophone «less is more» (moins c’est plus), pourrait s’appliquer au sexe. Mais cela ne signifie pas qu’il faille suivre un calendrier strict.

En résumé, il est important pour les couples de maintenir un lien intime avec leur partenaire. Mais il n’est pas nécessaire de faire l’amour tous les jours pour maintenir ce lien. (Voici d’ailleurs ce que votre conseiller conjugal sait à propos de votre relation… mais qu’il ne vous dit pas!)

