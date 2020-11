Des étirements pour une santé de fer

On ne le dira jamais assez, mais l’exercice est bon pour la santé! Prenez un instant pour faire quelques étirements ou des exercices simples. Votre corps vous remerciera.

Koldunov/Shutterstock

Avec les contraintes imposées par la COVID-19, l’exercice a été réduit à sa portion congrue. Une simple séquence d’étirements permet pourtant de remédier à ce manque. Une expérience italienne a démontré que s’étirer les jambes cinq fois par semaine pendant 12 semaines améliorait non seulement la fonction vasculaire des participants, mais également l’élasticité des artères. Ces améliorations réduisent les risques de problèmes de santé puisque la rigidité artérielle et la mauvaise fonction vasculaire jouent un rôle important dans l’apparition du diabète et des maladies cardiaques.