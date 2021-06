Défi YMCA 2021: changer ses habitudes pour une bonne cause

Défi YMCA 2021

La nouvelle formule en ligne a pour but de briser l’isolement de la population en ces temps difficiles, en plus d’honorer la mission du défi: permettre aux personnes de tous horizons de s’épanouir. Le tout se fera de manière originale, selon les objectifs fixés par les participants: appeler un proche une fois par jour, cuisiner davantage, faire plus d’activité physique quotidiennement ou encore réaliser des actions bienveillantes pour des inconnus. Les défis choisis permettront de pimenter la routine de chacun tout en améliorant la qualité de vie de ses participants. C’est une opportunité en or pour vaincre la monotonie de la pandémie de Covid-19!

On trouve sur le site web du Défi YMCA 2021 une série d’outils numériques créés spécialement pour l’occasion. Les participants seront fortement encouragés à partager leur expérience sur les réseaux sociaux afin d’alimenter leur collecte de fonds, notamment à l’aide du mot-clic #Défiymca.

Les entreprises sont aussi invitées à participer en effectuant la collecte de fonds avec leur équipe ou encore avec leurs partenaires. C’est pour eux une belle opportunité de sensibiliser leurs employés au bien-être physique, mental et collectif.

Pour s’inscrire et permettre aux enfants d’aller dans un camp de jour cet été, aller au: Défi YMCA 2021. Votre inscription, en plus d’aider des jeunes dans le besoin, vous donnera la chance de vous dépasser et d’acquérir de nouvelles expériences au quotidien, bonnes pour votre santé et celle de vos proches.