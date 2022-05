Connaissez-vous le principe de la sieste Edison?

Prostock-studio/Shutterstock

Quand l’inventeur Thomas Edison était à court d’inspiration, il faisait une sieste d’un genre particulier, en tenant un petit objet. Dès que ce dernier lui échappait, cela le réveillait et, souvent, il avait alors en tête une solution originale à son problème. Il y a une explication scientifique à cela: d’après une étude française publiée dans Science Advances, l’activité cérébrale entre veille et sommeil – appelée N1 ou hypnagogie – se prête bien à un rapprochement entre les expériences perceptuelles proches du rêve, et les derniers événements vécus éveillé. Près de 83% des participants à l’expérience qui ont dormi 10 minutes ont réussi à résoudre un problème de mathématiques qu’on leur avait soumis antérieurement, contre 30% de ceux qui n’avaient pas dormi et 14% de ceux qui avaient dormi profondément.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé!