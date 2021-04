Bruits de la ville: attention, danger!

Plus de 60% des Torontois étaient exposés à des niveaux de bruit de circulation supérieurs à 55 dBA pendant la journée. (Si les dB mesurent l’intensité sonore, le «dBA» réfère à la fois à l’intensité et à la manière dont l’oreille y répond.) Et bien que le pourcentage de la population affectée tombe à 50% la nuit, le niveau sonore dépasse toujours la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé qui s’établit à 53 dBA pour la circulation automobile pendant la journée et à 45 dBA durant la nuit. À Toronto, la moyenne générale des niveaux sonores sur 24 heures pendant la semaine s’établissait à environ 63 dBA – comparable à une conversation normale, mais qui ne s’arrête jamais. (Montréal et Vancouver présentent des niveaux similaires.)

Mais le bruit ambiant est plus pernicieux. Il ne s’arrête jamais – vous ne pouvez rien y faire, en tout cas pas sans aide. Vous pouvez vous plaindre. En réalité, dans leurs mesures, les agents municipaux tiennent compte du bruit ambiant généré par des autoroutes et des usines, même éloignées.

Impossible de ne pas les remarquer, ils se détachaient du lot. «Quand vous êtes chez vous et que votre voisin met la musique à fond, vous savez d’où ça vient, qui en est responsable et pourquoi vous détestez ça», convient Lilian Radovac.

Avant la pandémie, à Toronto, les chantiers de construction et l’amplification du son comptaient pour la plupart des plaintes pour nuisances sonores. On comprend pourquoi.

La vraie menace est imperceptible

La société doit se donner les moyens d’intervenir. En octobre 2019, Toronto a présenté un plan d’action contre le bruit «destiné à réduire l’exposition au bruit ambiant à long terme» (ces dernières années, Vancouver et Ottawa ont aussi émis des directives). Les agences de transport public sont encouragées à privilégier une planification tenant compte de l’atténuation du bruit et à faire rouler plus de véhicules électriques. Il conviendrait par ailleurs de réduire les limites de vitesse, de dérouter les camions de fret et de mieux entretenir les routes. Le Code national du bâtiment exige désormais une insonorisation plus complète, ce qui, selon Lilian Radovac, contribuerait à protéger les gens de niveaux de bruit nocifs. Pour évaluer et comprendre le changement des niveaux sonores dans la durée, la Ville de Montréal s’est engagée à mettre sur pied un observatoire du bruit; en gros, une version permanente de l’étude de Tor Oiamo sur Toronto.

Il ne s’agit pas de rendre les villes plus silencieuses, mais d’arriver à ce que moins d’individus et de populations ne soient exposés à des niveaux de bruit dangereux. Ce ne sera pas simple; il faudra faire le procès de nombreuses inégalités en même temps, toutes reliées. À Toronto et à Montréal, les recherches montrent que les citoyens noirs et de couleur sont les plus touchés par le bruit. Ce sont aussi eux qui ont le plus souffert de la pandémie. Il est inconcevable de traiter l’une et pas l’autre quand les causes sous-jacentes sont les mêmes.

Avec la levée des nombreuses restrictions liées à la pandémie, les gens retrouvent leurs vieilles habitudes. Les usines et les entrepôts se sont remis à vrombir. Les rues et les routes sont de nouveau envahies par les voitures. Le bruit ambiant est revenu. Les scies, les tondeuses, le martèlement mystérieux sont plus agaçants que jamais, mais n’oubliez pas que ce ne sont que des nuisances ponctuelles, une histoire de voisins. La vraie menace est imperceptible parce qu’elle est toujours présente – elle fait partie du paysage sonore.