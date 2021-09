Beaucoup d’internet fait parfois du bien

IMYANIS/SHUTTERSTOCK

Passer des heures chaque jour sur internet peut être mauvais pour la santé mentale, mais pas toujours: tout dépend de ce qu’on y fait. Selon une recherche canadienne réalisée en 2020, les médias sociaux aggraveraient le désarroi des adolescents notamment parce qu’ils leur font croire que les autres sont plus beaux ou plus heureux qu’eux. Une étude britannique menée en 2021 a au contraire constaté que des personnes âgées qui allaient en ligne au moins une fois par jour pendant un confinement pandémique se sentaient moins déprimées que celles qui se branchaient une fois par semaine ou moins. Elles y avaient des contacts avec leur famille et leurs amis, y trouvaient des idées pour se distraire hors ligne et de quoi se remonter le moral les journées sombres. (Une vidéo de chat, ça vous dit?)

