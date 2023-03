Le meilleur entraînement: l’activité physique, selon l’âge

OLGA DANYLENKO/SHUTTERSTOCK Faites de la randonnée Voyez l’exercice comme vous voyez votre plan de retraite: il n’est jamais trop tard pour commencer. Si vous n’avez pas encore trouvé un entraînement que vous aimez, la randonnée est une bonne option. Évitez toutefois de vous donner à fond trop vite, avertit James Shapiro. «L’inclinaison de l’endroit où vous marchez devrait être basée sur votre condition physique, explique-t-il. Le but est de vous soumettre à davantage de défis aérobiques et de rendre vos jambes et vos hanches plus fortes, puis d’augmenter graduellement la distance et l’inclinaison afin d’éviter les blessures.»



ESB PROFESSIONAL/SHUTTERSTOCK L’entraînement dans la cinquantaine «Le processus de développement des os et des muscles dans notre corps commence à ralentir», explique James Shapiro. Le plus important dans la cinquantaine est donc de continuer les exercices de résistance, surtout pour les hanches et les épaules. «L’entraînement de résistance ou la musculation améliore la densité osseuse et a démontré pouvoir ralentir le processus de vieillissement grâce à la masse musculaire maigre qui brûle plus de calories. Tant les hommes que les femmes doivent s’entraîner régulièrement afin de voir des résultats tangibles.» Prévoyez également marcher 30 minutes au moins 5 jours par semaine. Vous pouvez diviser ces 30 minutes en trois séances de 10 minutes si c’est plus facile pour vos articulations – ou votre horaire. Non, il n’est pas trop tard pour la mise en forme après 50 ans! Faites un léger survol des mythes à ne jamais croire au mitan de la vie.