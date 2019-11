Tendre vers le zéro déchet: entrevue avec Mélissa de La Fontaine

3 / 7

Natalia Deriabina/Shutterstock

L’approche zéro déchet est-elle à la portée de toutes les bourses?

C’est vraiment accessible à tout le monde et super économique. Certaines choses peuvent être plus coûteuses, surtout si on décide d’acheter des aliments biologiques non emballés, de provenance locale et de saison, mais il y en a tellement d’autres que je n’achète plus, dont les produits ménagers et les produits de beauté, parce que je les fabrique moi-même. Je me procure aussi des choses durables, comme ma machine à laver âgée de 45 ans, je l’ai fait réparer quatre fois, mais ça me revient beaucoup moins cher que d’en acheter une nouvelle tous les quatre ans. Pourquoi? Parce qu’en plus de la mécanique, on retrouve des composantes électroniques: réparer devient quasiment impossible. Comme dit une collègue: «Quand c’est brun ou beige, c’est plus fiable!»

