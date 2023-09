6 exercices pour un ventre plat et ferme

fizkes/Shutterstock

Les meilleurs exercices pour un ventre plat et ferme

«Parce que les abdominaux soutiennent le corps, il est essentiel que les muscles de la sangle abdominale soient bien fermes», explique Jackie Warner, qui a accepté de faire une démonstration de ses exercices préférés.

Les six exercices suivants ciblent les muscles de la sangle abdominale dont le Grand droit de l’abdomen, le Petit et le Grand oblique, le Transverse et l’Érecteur du rachis dans le bas du dos. Certains vous aideront à raffermir les bras et les jambes.

Équipement: un matelas, une grande serviette de bain et un haltère court de 1,3 à 3,6 kg, en fonction de votre forme. Pour les débutants, commencer sans haltères.

Échauffement des abdominaux: placez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules et les genoux légèrement fléchis. Placez les bras en position de boxer: les coudes sont collés sur les côtes, et les poings fermés à la hauteur des épaules. Lancez le bras droit en diagonale devant vous pour atteindre une cible imaginaire vers la gauche, et continuez pendant quelques minutes en alternant les bras. «C’est une bonne façon de sentir les muscles que vous allez faire travailler», explique Jackie Warner.

Étirez-vous pour revenir au calme. Terminez cet exercice par cinq minutes d’étirement des abdominaux. En position étendue sur le dos, ramenez les genoux vers la poitrine puis, envoyez-les du côté droit en étendant les bras du côté gauche à la hauteur des épaules. Maintenez la position et changez de côté. Répétez.

