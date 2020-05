9 récits de bonté, de compassion et de bravoure

Photo: Richmond Lam

Elle aide à soigner les patients de la COVID-19

CYNTHIA RENNIE-FAUBERT, 48 ANS, CORNWALL, ONTARIO

La vitesse de propagation de l’épidémie de coronavirus à Wuhan inquiétait Cynthia Rennie-Faubert. Infirmière urgentiste à Cornwall, elle a vu passer son lot d’épidémies, y compris le SRAS et la grippe H1N1. Mais rien qui ressemblait à celle-ci. Elle savait que ce nouveau virus finirait bien par toucher la population locale.

Cela se produit un mois plus tard. Le 21 février, le gouvernement fédéral envoie 129 ressortissants canadiens présents sur le Diamond Princess, un navire de croisière infecté, passer 14 jours de quarantaine dans un hôtel de Cornwall souvent utilisé dans les situations d’urgence. Cynthia, qui travaille à l’hôpital de la ville, va devoir aider à soigner tout passager qui se sentira malade. Certains sont âgés, souffrant donc plus vraisemblablement de troubles cardiaques, d’hypertension et de diabète, ce qui augmente les risques de complications médicales.

Le personnel de l’hôpital se met alors en branle, renforçant les mesures d’isolement et réapprovisionnant les réserves de matériel pour les maladies infectieuses. Heureusement, tous les passagers en quarantaine reçoivent bientôt un bilan de santé rassurant. Pourtant, en mars, la COVID-19 se déclare dans la région de Cornwall où on confirme un premier cas.

Le dépistage se révèle compliqué, car les sujets asymptomatiques peuvent transmettre le virus. «Nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper, affirme Cynthia. Nous devons partir du principe que tout le monde peut avoir le virus.» Chaque jour, les urgences de son hôpital traitent une grande variété de cas, des victimes d’accident de voiture aux crises cardiaques, et si un patient est inconscient, par exemple, elle ne peut connaître ses antécédents. Impossible alors de savoir s’il est infecté.

À la mi-mars, l’Ontario a testé plus de 23 000 personnes pour ce virus, et les travailleurs de la santé de première ligne courent le plus grand risque d’exposition. Rien qu’à Toronto, des dizaines d’infirmières et de médecins ont été déclarés positifs pour la COVID-19. La pression est forte. Mais Cynthia a con­fiance en son hôpital pour gérer correctement l’épidémie. Après tout, ils sont une équipe. Tout le monde se relaie pour faire des gardes supplémentaires et s’assurer que personne ne se surmène. L’astuce est de rester calme. Elle rappelle aux autres et à elle-même que, par bien des aspects, il ne s’agit que d’une journée de travail ordinaire: «Nous nous occupons de patients malades et en détresse.»

