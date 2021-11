Un traitement contre le hoquet

Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Votre truc contre le hoquet fonctionne peut-être bien, mais pourquoi ne pas en essayer un autre à l’efficacité expérimentalement démontrée? HiccAway, est une paille rigide en forme de L dont la base est pourvue d’un obturateur qui contraint le buveur à aspirer avec plus de vigueur qu’avec une paille habituelle. Cela occupe deux nerfs impliqués dans le hoquet et mobilise le diaphragme et l’épiglotte, ce qui peut mettre fin aux spasmes. Les scientifiques qui ont mis au point cette paille spéciale l’ont testée sur 249 volontaires avec un taux de succès de presque 92%. On peut la commander en ligne.

