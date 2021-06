Un questionnaire pour faire le point sur ses habitudes de vie

Le Questionnaire santé TOUGO est une toute nouvelle façon de faire de la prévention en santé. Une nouvelle initiative qui permettra non seulement d’aider les médecins de famille à intégrer la promotion des saines habitudes de vie dans leur pratique, mais également les Québécois qui souhaitent améliorer leur santé et développer une attitude préventive.

SvetaZi/Shutterstock

Disponible en ligne dès le 2 juin, le Questionnaire santé est né d’un partenariat entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et TOUGO. Pour ceux qui se demandent ce que c’est, TOUGO (que l’on vous invite à visiter) est une source d’informations crédibles et d’outils en ligne destinés au grand public, afin d’aider les Québécois à vivre sainement.

Le mode d’emploi du Questionnaire santé est simple et permet de faire le point – et cela gratuitement – sur ses habitudes de vie, et plus précisément les habitudes qui ont un impact sur la santé. L’alimentation, l’activité physique, les mauvaises habitudes comme le tabagisme, la gestion du stress, le sommeil, l’utilisation des écrans et tout ce qui concerne le bien être au quotidien.

Tout ce que vous avez à faire c’est de vous rendre à Questionnaire santé: faites le point et de répondre aux questions, le plus honnêtement possible. C’est confidentiel, ça prend environ 15 minutes et à la fin, vous aurez un bilan indiquant vos forces et vos faiblesses et les approches que vous devez privilégier pour améliorer votre santé.