Un nouvel insectifuge végétal

Bignai/SHUTTERSTOCK

Éloigner tiques et moustiques ne sert pas uniquement à éviter les piqûres: ces insectes transmettent parfois des infections graves comme le virus du Nil occidental, la maladie de Lyme ou des maladies tropicales comme le Zika et la malaria. Si vous hésitez à employer des insectifuges synthétiques comme le DEET, essayez la nootkatone, une substance qu’on trouve dans la peau des pomélos et le faux cyprès de Nootka. Elle sert déjà d’arôme alimentaire et de fragrance un peu partout dans le monde. L’EPA, agence de protection environnementale américaine, l’a homologuée comme insectifuge l’été dernier. Contrairement à d’autres insectifuges d’origine végétale comme la citronnelle, dont l’effet s’estompe vite, elle agit pendant plusieurs heures.

