Ce que votre médecin ne vous dit pas sur les tests génétiques

Ce que les tests génétiques peuvent vous dire (ou pas)

Les tests génétiques offerts directement aux consommateurs – qui permettent aux gens d’acheter un kit d’analyse génétique à faire soi-même sans passer par un professionnel de la santé – sont de plus en plus populaires. La société californienne 23andme offre au Canada depuis 2014 (alors que la FDA ne les a autorisés aux États-Unis qu’en avril 2017) des tests permettant de révéler le risque génétique d’une dizaine de maladies, dont la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer tardive, la thrombophilie héréditaire et bien d’autres. En octobre 2018, la FDA les a également autorisés à vendre des rapports sur les réactions potentielles aux médicaments qui peuvent être dues à des influences génétiques.

«Les soins de santé sont de plus en plus axés sur le consommateur, dit la Dre Mary Freivogel, ancienne présidente de la National Society of Genetic Counselors et spécialiste du cancer. Les tests génétiques offerts aux consommateurs sont là pour de bon et vont connaître une forte croissance au cours des cinq années à venir.»

Plusieurs compagnies, dont 23andMe, offrent des tests génétiques (qui nécessitent parfois la participation d’un médecin) dans des domaines reliés au bien-être (qualité du sommeil, poids), à la carrière (risques de fibrose cystique, par exemple), à l’hérédité en cas de cancer et parfois même aux antécédents ancestraux.

Il est important de noter que la FDA recommande aux consommateurs d’être prudents avec les tests et de parler de leurs résultats à un professionnel de la santé.

Lisez ce qui suit pour savoir ce que votre médecin ne vous dit pas à propos de ces tests génétiques.

