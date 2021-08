Symptômes d’hypertension ou de ménopause?

Monkey Business Images/Shutterstock

Chez les jeunes femmes, les estrogènes contribuent à réguler la tension artérielle, mais pendant et après la ménopause, leurs taux diminuent, et le risque d’hypertension (pression artérielle trop élevée) augmente. Or, certains symptômes de la ménopause – palpitations, bouffées de chaleur, maux de tête, douleur thoracique, fatigue, troubles du sommeil – sont identiques à ceux de l’hypertension. La Société européenne de cardiologie recommande donc de contrôler la tension artérielle pendant la ménopause pour détecter toute évolution importante.

