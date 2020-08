Qualité de l’air: bien mesurer le taux de radon, ce gaz cancérigène

Francesco Scatena/Shutterstock

Le radon est un gaz cancérigène inodore et incolore dégagé par certains minéraux. À l’air libre, il se disperse et ne présente pas de risque pour la santé. Retenu dans un immeuble, il peut devenir nocif. À preuve, il cause de 3 à 14% des cancers du poumon, quel que soit le pays considéré. C’est pourquoi les autorités sanitaires conseillent de mesurer votre exposition domestique au radon au moins une fois et sur une longue période. Avec des collègues, Aaron Goodarzi, chercheur à l’université de Calgary, a comparé les résultats de trousses d’analyse sur 5 jours et sur 90 jours: les premiers se sont révélés peu fiables parce que le niveau de radon fluctue d’un jour à l’autre. L’équipe recommande de prendre ces mesures à une époque de l’année où on ouvre plus souvent les fenêtres.

