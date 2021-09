Prendre soin de sa santé à l’aide d’une application

©2020 Loblaws Inc.

Comme on le sait, d’autres préoccupations ont vu le jour depuis le début de la pandémie, qui s’ajoutent à celles déjà nombreuses de la vie quotidienne. Et les responsabilités familiales – souvent accablantes – n’ont pas diminué pour autant. La nouvelle application PC Santé pourrait plaire aux parents qui aiment planifier et organiser leur journée afin de mieux réaliser leurs objectifs. C’est une application conçue justement pour faciliter la vie des gens et les aider à mieux gérer leur santé au quotidien.

Non seulement elle offre plusieurs ressources et outils pratiques en matière de soins de santé et de bien-être, mais également la possibilité de profiter gratuitement de consultations virtuelles en temps réel avec des professionnels de la santé, comme des infirmières et des diététistes.

Afin de développer de saines habitudes au quotidien pour un meilleur bien-être général, on invite les utilisateurs à participer à des programmes. Alimentation et nutrition, conditionnement physique et exercice, santé familiale, santé mentale et soins aux malades chroniques font partie des thèmes proposés.

Pour en savoir plus avant de télécharger l’application, vous pouvez consulter la page web PC Santé.

