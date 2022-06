Premiers soins: la marche à suivre et les gestes à poser

La science avance et les façons de faire changent et c’est aussi bon en matière de premiers soins. Voici pourquoi il ne faut pas mouiller un pied blessé par une écharde et d’autres façons d’agir qui ont changé.

Si vos techniques de premiers soins ne sont pas au point, vous pourriez aggraver une blessure. Selon une étude publiée dans la revue Pediatric Emergency Care , aux Etats-Unis, sur 654 adultes ayant répondu à un questionnaire à choix multiple sur les premiers soins recommandés, pas un seul n’a fourni l’intégralité des bonnes réponses, et seulement un sur deux a pu répondre de façon approximative à 60% des questions. En Europe, les statistiques ne sont pas meilleures. Pour ce qui est de la Suisse, une récente étude de la Croix-Rouge révèle que seule une personne sur deux ose porter assistance en cas d’urgence et en France, selon la Fédération française de cardiologie (FFC), seuls 20% des citoyens s’estiment capables de pratiquer les gestes qui sauvent. Et si Belges 80% des Belges se disent être en mesure de bien réagir, les tests de la Croix-Rouge révèlent que trois sur quatre commettent des erreurs. De l’amélioration est nécessaire. Pour vous aider à vous remettre à niveau, voici ce qu’il convient de faire ou d’éviter dans diverses circonstances.

Voilà l’été, saison des barbecues, des pique-niques et autres plaisirs du plein air. Mais c’est aussi le moment où nous sommes plus exposés aux accidents. Or, y répondre selon d’anciens réflexes n’est pas toujours la meilleure réaction. Certains ont d’ailleurs été discrédités, et puis la médecine a aussi trouvé mieux.

Nien-Ken Alec Lu

Se brûler en cuisinant au barbecue

Faites couler de l’eau fraîche (mais pas trop froide) sur la brûlure pour calmer la douleur et bloquer la propagation de la chaleur. Selon un article paru en 2020 dans Annals of Emergency Medicine, en plaçant une brûlure sous l’eau courante fraîche pendant 20minutes, on réduit la profondeur de la lésion et on diminue de beaucoup le risque d’une greffe de peau pour réparer l’épiderme abîmé. (Si vous n’avez pas d’eau propre à proximité, utilisez une compresse froide ou de la glace enveloppée dans une serviette).

On ignore souvent que la brûlure continue à s’étendre après la rupture du contact avec la source de chaleur. Pour limiter les dégâts, la règle d’or est de refroidir la région sur-le-champ. Après, tamponnez la peau brûlée pour la sécher. Vous pouvez prendre de l’ibuprofène pour atténuer la douleur et appliquer une crème antibiotique afin de prévenir l’infection et d’hydrater la zone.

N’appliquez pas de beurre, d’huile, de pomme-de-terre ou de blanc d’œuf sur une brûlure, cela pourrait y introduire des contaminants ou irriter la peau à vif. Évitez également de poser des glaçons directement sur la peau brûlée (cela risque d’aggraver la lésion). Si une cloque se forme, ne la crevez pas: cette bulle est une barrière contre l’infection. Si elle crève d’elle-même, appliquez un antibiotique et un bandage propre.

Pour une petite blessure vous pouvez essayer ces remèdes maisons pour soulager les brûlures, mais rendez-vous aux urgences si vous pensez que la brûlure est grave parce que la peau est très rouge ou cireuse.