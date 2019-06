Maladies et conseils

Les saignements du nez: 7 choses à faire

Saviez-vous qu’environ 10% des saignements de nez exigent un avis medical? Voici les causes, les remèdes… et quand commencer à s’inquiéter!

1 / 7 Ilya Andriyanov/Shutterstock Vous saignez abondamment du nez Votre état est peut-être aussi grave qu’il paraît, mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. La cloison nasale séparant les narines est pleine de petits vaisseaux sanguins qui se rompent facilement quand on se cogne le nez ou qu’on se mouche un peu trop fort, par exemple. L’irritation et l’embarras respiratoire causés par une allergie, un rhume ou une grippe sont d’autres déclencheurs courants, tout comme l’abus de décongestionnants et la sécheresse de l’air. Pour préserver votre nez, voici les 14 astuces de médecins pour vous protéger des allergies à la maison.

2 / 7 Evdokimov Maxim/Shutterstock Aucun de ces scénarios ne devrait vous inquiéter Cela dit, les anticoagulants et des maladies telles que l’hémophilie peuvent prolonger le saignement au point de nécessiter un avis médical. Il arrive aussi qu’un vaisseau plus gros éclate tout au fond du nez, près de la gorge. Ces saignements dits « postérieurs » sont plus rares, mais plus graves que ceux qui surviennent à l’avant du nez. Ils peuvent être causés par un coup sur la tête, une fracture du nez ou une tumeur nasale. Si vous soupçonnez un saignement postérieur, allez à l’hôpital. Si vous devez vous rendre à l’hôpital, attention à ne jamais toucher ces 10 choses à l’hôpital.