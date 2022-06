Les bienfaits d’une bonne hygiène buccale

VANDAME/SHUTTERSTOCK

Selon une étude britannique menée sur près de 65 000 patients, les personnes souffrant ou ayant souffert d’une maladie parodontale courent un bien plus grand risque de maladies auto-immunes, de diabète de type 1 et 2 et de problèmes cardiaques. Étonnamment, les maladies des gencives augmentent surtout le risque de troubles de santé mentale – à cause de l’inflammation généralisée du corps et du cerveau. Mais d’autres facteurs associés aux maladies gingivales – la mauvaise haleine, la perte et le déplacement des dents – peuvent également créer de l’anxiété ou de la dépression et réduire ainsi les inter­actions sociales. La prochaine fois que vous retarderez votre rendez-vous chez le dentiste, rappelez-vous donc qu’il peut prévenir bien plus que quelques caries.

