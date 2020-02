Pour en finir avec la sécheresse de la bouche

Vous avez la bouche sèche ? Voici les causes de ce problème et ce que vous pouvez faire pour le soulager.

Il est désagréable d’avoir la bouche collante et pâteuse. «Ceux qui ont la bouche sèche vous diront que cela affecte vraiment leur qualité de vie», dit le docteur Anthony Lacopino, ancien doyen de la faculté de dentisterie de l’Université du Manitoba. La mauvaise haleine, le mal de gorge, une sensation de brûlure sur la langue et une soif fréquente résultent souvent de la sécheresse de la bouche (ou xérostomie). Autre complication: «l’absence de salive élève le risque de carie dentaire et de périodontie», note le dentiste. La xérostomie est souvent causée par les médicaments en vente libre ou d’ordonnance . Elle accompagne aussi des maladies telles que le diabète ou l’arthrite. En outre, les blessures, les chirurgies, la radiothérapie et la chimiothérapie peuvent endommager les nerfs des glandes salivaires. Quant au tabac, il dessèche sévèrement la bouche.

Conseils utiles

Bonbons ou gommes sans sucre contribueront à augmenter votre production de salive. De plus, buvez beaucoup d’eau et installez un humidificateur dans votre chambre. On trouve aussi en pharmacie des vaporisateurs, rince-bouche et dentifrices conçus pour traiter la xérostomie. Il ne s’agit toutefois que de solutions temporaires. Si le problème persiste, parlez-en à votre dentiste. Il pourrait vous prescrire un médicament (la pilocarpine) stimulant les glandes salivaires.

Prenez l’habitude de respirer par le nez et cessez de fumer. Si vous prenez des médicaments en vente libre et croyez qu’ils vous dessèchent la bouche, discutez-en avec le pharmacien. Si vous pensez que le problème vient d’un médicament d’ordonnance, parlez-en au médecin. «Ceux qui ont la bouche sèche doivent consulter leur dentiste plus souvent de sorte qu’il détecte les signes éventuels de carie sur les dents au niveau des gencives», dit Anthony Lacopino. Pour prévenir le problème, utilisez un dentifrice et un rince-bouche à base de fluor, lavez vos dents deux fois par jour et passez le fil dentaire tous les jours.

Bonnes habitudes à développer:

Cessez de fumer.

Diminuez votre stress.

Optez pour une alimentation équilibrée.

Utilisez un protège-dents si vous grincez des dents.

Utilisez du fil dentaire quotidiennement.

Lavez vos dents au moins deux fois par jour, surtout après avoir mangé des aliments sucrés.

Voici d’autres facteurs pouvant expliquer la sécheresse buccale.